“La Juve agli juventini”. Titola così al centro l’edizione odierna di Tuttosport in riferimento a Fagioli, Miretti e Locatelli. "Titolari, bianconeri e azzurri". In taglio basso spazio alle mosse di mercato del Torino: "Toro, mosse per Juric. Che perde Ilic e Aina".