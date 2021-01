PRIMA PAGINA - Tuttosport: "La Juve non molla, il Milan non perde la testa"

Una vittoria importante che rilancia i bianconeri anche in chiave scudetto: "Noi ci siamo!", titola l'edizione odierna di Tuttosport. "La Juve - si legge - non molla: vince e convince a Marassi". La squadra di Pirlo, infatti, si è imposta 2-0 grazie alle reti messe a segno da Federico Chiesa e Aaron Ramsey. I bianconeri mantengono le distanze dal vertice e Pirlo rilancia la sfida di martedì: "Ora sotto con l'Inter in Coppa Italia", ha dichiarato il tecnico.

Il Milan non perde la testa, l'Inter scatena i bomber - Spazio anche alle vittorie ottenute da rossoneri e nerazzurri nell'anticipo del sabato. "La capolista si rialza dopo i due ko di fila. Ibra altro rigore sbagliato. La risposta nerazzurra contro il Benevento è firmata Lautaro e Lukaku, piace Eriksen regista".