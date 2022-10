PRIMA PAGINA - Tuttosport: "La vergogna non basta"

"La vergogna non basta". E’ questa l’apertura di Tuttosport che apre con la disfatta della Juventus ieri in casa del Maccabi Haifa

"La vergogna non basta". E’ questa l’apertura di Tuttosport che apre con la disfatta della Juventus ieri in casa del Maccabi Haifa. In taglio centrale spazio anche per le due milanesi: "Milan rosso di rabbia. Barça-Inter, alta tensione". In taglio basso a sinistra si parla di Torino: "Lukic non pensa di rinnovare".