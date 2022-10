PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Magia di Osimhen: il Napoli rivà in fuga"

"Gol favoloso del nigeriano: Roma ko".

"Magia di Osimhen: il Napoli rivà in fuga", titola così in prima pagina Tuttosport nell'edizione odierna. "Gol favoloso del nigeriano: Roma ko". In apertura finiscono le due squadre di Torino. "Un Toro di Pietro". "Per la Juve vitamina K". In taglo basso spazio alle polemiche dopo l'arbitraggio di Valeri in Fiorentina-Inter: "La Fiorentina vuole le scuse di Zhang. L'Inter: maleducati!".