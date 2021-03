PRIMA PAGINA - Tuttosport: “Mercato Mondiale!”

Tuttosport apre in prima pagina con il calciomercato dei giocatori impegnati nelle rispettive nazionali. Da Locatelli a Ibrahimovic, passando per Sensi, Belotti, Ilicic e Miranchuk: “Mercato Mondiale!”. In taglio basso, invece, spazio alla Nazionale Under 21 che oggi sfiderà la Slovenia per un posto nella final eight dell'Europeo di categoria: "Under 21: Italia-Slovenia, dentro o fuori".