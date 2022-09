PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Napoli stop anche col Lecce"

In apertura la vittoria della Juve contro lo Spezia: "Vlahovic-Milik: Juve bum bum".

Il Napoli non va oltre l'1-1 in casa con il Lecce, Tuttosport titola nell'edizione di oggi titola in prima pagina: "Napoli stop anche col Lecce". In apertura la vittoria della Juve contro lo Spezia: "Vlahovic-Milik: Juve bum bum". Di spalla le dichiarazioni di Juric: "Aspetto due rinforzi ma basta tristezza".