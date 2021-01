PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Pirlo-Juve, il piano rimonta"

"Pirlo-Juve, il piano rimonta". E' questo il titolo d'apertura dell'edizione odierna di Tuttosport, che racconta della rincorsa della Juventus - a pari punti col Napoli in campionato, unica squadra con lo stesso numero di partite - alla vetta. In taglio alto spazio alle milanesi, con partita del Milan contro il Benevento: "Occhio a Pippo". E le informazioni emerse sulla possibilità di vendita dell'Inter: "Zhang: non vendo!".