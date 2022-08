PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Pogba 35 giorni (con rischio)"

"Ieri il consulto a Lione: niente operazione come vuole il Polpo".

Nell'edizione di oggi Tuttosport apre in prima pagina con l'infortunio a Paul Pogba: "Pogba 35 giorni (con rischio). Ieri il consulto a Lione: niente operazione come vuole il Polpo. Con le cure può tornare in campo l'11 settembre ma c'è il rischio, ma c'é il pericolo ricaduta". In taglio basso spazio al Torino: "Toro incatenato". Di spalla il mercato del Monza: "Ora il Monza fa sul serio per Icardi".