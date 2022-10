PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Pogback, obiettivo Benfica"

"Paul in gruppo, punta il PSG, sogna Lisbona".

Tuttosport apre in prima pagina nell'edizione odierna con il ritorno di Paul Pogba dopo l'infortunio: "Pogback, obiettivo Benfica. Paul in gruppo, punta il PSG, sogna Lisbona". Di spalla spazio alle milanesi: "Rinnovo Leao, Milan: sprint tra gli ostacoli". "Cessione Inter, una cordata stile Chelsea". In taglio alto la vittoria in Coppa Italia del Torino (4-0 al Cittadella): "Toh, il Toro sa pure far gol. Pellegri al bacio per Juric".