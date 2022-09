PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Provaci ancora Jack!"

"La Nazionale di Mancini punta di nuovo su Raspadori per volare alle finali di Nations League e colore d'azzurro questo autunno senza Mondiale".

"Provaci ancora Jack!", titola così in prima pagina Tuttosport nell'edizione di oggi. "Immobile a casa: la Nazionale di Mancini punta di nuovo su Raspadori per volare alle finali di Nations League e colore d'azzurro questo autunno senza Mondiale". In apertura i consigli dell'ex bianconero Massimo Mauro al centravanti della Juventus: "Vlahovic, studia Batistuta". Di spalla spazio al film in uscita al cinema con Ibrahimovic protagonista: "Ibra centurione nel film di Asterix".