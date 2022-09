PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Rieccolo!"

"Vlahovic torna al gol con la Serbia su assist di Kostic (2-0 contro la Norvegia)".

Nell'edizione odierna, Tuttosport apre in prima pagina con il ritorno in gol di Vlahovic: "Rieccolo! Vlahovic torna al gol con la Serbia su assist di Kostic (2-0 contro la Norvegia). Dopo Bonucci protagonista con l'Italia altra buona notizia dalle nazionali per la Juve: nuovo slancio per ripartire". In taglio alto spazio all'Inter e alla sua situazione societaria: "Inter, la cessione si avvicina". Di spalla l'intervista a Colantuono: "Toro, puoi fare come la Fiorentina".