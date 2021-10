PRIMA PAGINA - Tuttosport sull'Italia: "Fuori!"

Tuttosport apre in prima pagina con la sconfitta dell'Italia in semifinale di Nation League: "Fuori! L'Itala si arrende alla Spagna di Ferran Torres (doppietta). Azzurri penalizzati dall'espulsione di Bonucci, inutile il gol di Pellegrini". In taglio alto spazio al report sui due anni sabbatici di Allegri e su come il tecnico bianconero sta lavorando per riportare la Juve al vertice : "Il Max segreto". Di spalla spazio alla tensione tra Juric e la società granata: "Juric chiede un vero Toro".