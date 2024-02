PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Zidane fa sognare il popolo Juve"

"Zizou ha aperto al ritorno in Italia: 'Mi piacerebbe'".

Tuttosport, nell'edizione odierna, apre in prima pagina con la suggestione Zidane alla Juventus dopo alcune dichiarazioni rilasciate a Roma dall'ex tecnico del Real Madrid: "Zidane fa sognare il popolo Juve. Zizou ha aperto al ritorno in Italia: 'Mi piacerebbe'". In taglio alto spazio al mercato del Torino: "Anche il Toro l'ha capito. Via Vanja, ecco Musso". Di spalla ancora mercato, stavolta della Juventus: "Da Lisbona 35 milioni. Giuntoli si paga metà Koop".