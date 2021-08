PRIMA PAGINA - L'apertura della Gazzetta dello Sport: "Il campionato dei campioni"

"Il campionato dei campioni". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Dall'Europeo alla A, che la festa continui. Oggi subito 4 gare e scopriamo l'Inter. La spinta degli azzurri e il ritorno dei tifosi: Juventus favorita all'assalto dello scudetto, Milan e Atalanta con la forza del gioco. Il centro-sud sogna con Mourinho, Spalletti e Sarri.

Serie A - Nel taglio basso della prima pagina c'è spazio per una serie di notizie legate all'inizio del nostro campionato. Il quotidiano dedica infatti un approfondimento ad ogni squadra per capire quali saranno le tattiche utilizzate nel corso dell'anno. Un'altra novità importante sarà rappresentata dagli stadi aperti, ma l'obiettivo reale è quello di riempirli presto nella loro totalità. Tanti anche i volti nuovi della tv dopo la rivoluzione dello streaming. E Gravina non ha dubbi: "L'anno della rinascita. Ma ora riforme e basta egoismi".