PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Buffon, Juve per sempre"

L'edizione di oggi de Tuttosport apre in prima pagina con Buffon ed il nuovo accordo che legherà il portiere bianconero alla Juventus per un altro anno: appena terminerà l'emergenza Coronavirus le parti si incontreranno per ratificare l'accordo. Spazio poi ai temi legati all'emergenza Covid-19 e la scomparsa dello scrittore Luis Sepùlveda.