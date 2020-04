PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Messi-Inter, che storia!"

"Ore 8:30: CR7 in campo!" e "Messi-Inter che storia!". Questi i titoli di apertura in prima pagina di Tuttosport in edicola questa mattina sui bianconeri e i nerazzurri. Allenamento mattutino e gol per Cristiano Ronaldo nell'impianto del Nacional de Madeira, dove giocò giovanissimo. Nel frattempo in Argentina insistono malgrado la smentita del Pallone d'Oro: la crisi con il Barcellona apre scenari per la società di Zhang.