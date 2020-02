PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Messi sogno di Inter e Juve"

"Messi sogno di Inter e Juve" si legge in prima pagina sull'edizione odierna del quotidiano Tuttosport, che riporta le parole di Braida, ex ds del Barcellona, che svela quelle che potrebbero essere le mosse future della Pulce. Non solo l'argentino, in primo piano. Il quotidiano scrive: "Ansa Handanovic, ecco Viviano" riferendosi all'arrivo di un nuovo portiere per l'Inter, mentre Longo, allenatore del Torino, pensa anche a Singo come alternativa in attacco per la sua squadra. Nessun riferimento al Napoli.