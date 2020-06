PRIMA PAGINA - Tuttosport - Milik-Juve: "Paratici stringe per l'attaccante polacco"

La prima pagina di Tuttosport apre con: "Juve-Arthur, che affare! E ora Milik". Dure critiche dei catalani al Barcellona per lo scambio con Pjanic. Ieri a Torino visite mediche per il brasiliano. Paratici adesso stringe per l'attaccante polacco.

In taglio alto spazio alle vittorie di Atalanta, Inter, Milan e Napoli: "Vola la Dea del gol! Inter, Milan e Napoli: sì!". L'Atalanta trionfa a Udine, rimonta Conte a Parma. Vincono Pioli e Gattuso