PRIMA PAGINA - Tuttosport - "Ora basta, giochiamo!"

"Ora basta, giochiamo!", così titola in prima pagina l'edizione di Tuttosport: tutti i 20 club di Serie A nell'assemblea di Lega hanno espresso la volontà di portare a termine la stagione. Anche l'UEFA chiede di concludere i campionati. Oggi vertice con Spadafora.

LUKAKU - in taglio alto spazio alle parole di Lukaku: "A gennaio 23 interisti su 25 erano malati". Rivelazioni choc del belga: "Mai stati testati per il Coronavirus, ma in quel periodo tutti avevano febbre e tosse. Un nostro difensore (Skriniar) col Cagliari stava svenendo"