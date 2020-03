PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Playoff? No, grazie. Oggi il rinvio degli Europei"

"Playoff? No, grazie. Oggi il rinvio degli Europei" si legge in prima pagina sull'edizione odierna del quotidiano Tuttosport. La Lega ieri si è riunita e tutte le squadre hanno deciso: vogliono finire la stagione disputando tutte le partite in programma da calendario. Intanto giornata fondamentale quella di oggi con la Uefa che annuncerà il rinvio degli Europei per far spazio alle partite di campionato e alle coppe.