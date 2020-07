PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Sarri, ora spiegaci!"

"Sarri, ora spiegaci". In apertura, l'edizione odierna di Tuttosport dedica spazio al ko di ieri dei bianconeri. Festa Scudetto rinviata. Solito copione: Juve in vantaggio (con De Ligt), poi le ennesime amnesie che consentono ad una super Udinese di ribaltare la gara. Gotti quasi salvo, alla Vecchia Signora servono tre punti per festeggiare il titolo.

Addio a Sergio Vatta - "Grazie, maestro": il taglio alto è tutto per Sergio Vatta, volto storico del Torino scomparso nella giornata di ieri. Si è spento a 82 anni: ha reso grande il settore giovanile del Toro e forgiato campioni. E i suoi ragazzi lo ricordano con grande commozione: "Nessuno come lui".

La Dea sfida i rossoneri - Di spalla il focus si sposta sull'anticipo in programma questa sera tra Milan e Atalanta: "Se Gasp vince piomba a meno tre", il titolo del quotidiano. I nerazzurri hanno l'occasione di mettere pressione alla Juventus, ma Pioli vuole riscattare lo 0-5 dell'andata e festeggiare il rinnovo: "Questo è un altro Milan".