PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Vendiamo Pogba, assist alla Juve"

"Vendiamo Pogba", è il virgolettato d'apertura di Tuttosport, ma che è di Giggs, ex bandiera dello United, stufo delle continue voci sul futuro del centrocampista. In basso box per l'arrivo di Ibra al Milan, l'Inter che lavora su Eriksen, in scadenza a giugno, ed Okaka che è nel mirino del Torino per sostituire Zaza.