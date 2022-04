Prima volta a cena da quando c'è Spalletti: com'è nata l'idea

Napoli a cena ieri per la prima volta da quando c'è Spalletti, ne parla l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno

Napoli a cena ieri per la prima volta da quando c'è Spalletti, ne parla l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Per la prima volta tutti insieme a cena, un rito che la squadra azzurra non aveva ancora fatto con Luciano Spalletti e la sera del giovedì santo è sembrata quella giusta per stemperare ulteriormente le tossine dell’ultima partita con la Fiorentina, ma soprattutto per suggellare un’alleanza più stretta, con una spinta motivazionale in più per le ultime sei partite. La cena-riscatto è stata servita sulla collina di Posillipo. Questa volta non è un patto-scudetto (in passato questo termine è stato abbastanza abusato) Spalletti con il suo gruppo il patto lo ha già fatto a inizio stagione: tutti per uno e uno per tutti".