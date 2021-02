Primavera, rischio focolaio: due positivi, stop di dieci giorni

La Primavera del Napoli si ferma per dieci giorni, stop ad allenamenti e partite. Lo annuncia l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che svela la positività di due azzurrini: "L’ha deciso l’Asl Napoli 2 che ha messo in isolamento il gruppo-squadra, individuando i contatti stretti di un paio di ragazzi positivi al Covid-19. Il Napoli avrebbe dovuto giocare domani in casa contro lo Spezia.

Gli azzurrini non giocheranno neanche il 6 marzo contro il Lecce, probabilmente torneranno in campo il 13 marzo a Pescara. I ragazzi di mister Cascione così avranno quattro gare da recuperare, comprese le sfide in trasferta contro la Reggina e la Salernitana saltate in passato sempre per problemi di Covid. La squadra è reduce da due sconfitte consecutive contro Pisa e Pescara.