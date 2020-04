Problema territorialità per gli arbitri: difficile che un napoletano diriga il Napoli

Tanti i problemi alla base della ripresa del campionato, tra questi anche quello della 'territorialità' legata al mondo degli arbitri. In sintesi: un arbitro non può arbitrare la gara della squadra della propria città. Un napoletano non può dirigere il Napoli, un fiorentino la Fiorentina, un milanese l'Inter o il Milan. L'idea era nata per evitare gli spostamenti. Ma è di difficile realizzazione. L'edizione odierna del Corriere dello Sport ricorda che in Germania hanno superato questo problema, ma in Italia l'ipotesi sembra remota e comunque dovrebbe passare prima in Comitato Nazionale.