Processo plusvalenze: le tempistiche per primo grado, appello e Collegio di Garanzia

L'edizione odierna del Corriere della Sera detta i tempi del processo di primo grado e dei successivi gradi di giudizio

Via al processo sportivo nell'ambito della questione plusvalenze, con le prime richieste della procura. L'edizione odierna del Corriere della Sera detta i tempi del processo di primo grado e dei successivi gradi di giudizio: "Le richieste di Giuseppe Chinè, capo della Procura federale, al processo sportivo per le plusvalenze false, vale a dire lo scambio di giocatori a un valore superiore a quello reale per far quadrare i bilanci, raccontano una partenza (da remoto) con due velocità. Severa con i dirigenti, come testimoniano i 12 mesi di inibizione chiesti per il numero uno della Juventus e gli 11 mesi e 5 giorni per quello del Napoli.

Venerdì le sentenze di primo grado. E questo grazie alla riforma della giustizia sportiva che ha snellito le tempistiche. Entro la metà di maggio il secondo grado davanti alla Corte sportiva d’appello, per poi giungere alla Cassazione della giustizia sportiva, vale a dire il Collegio di Garanzia del Coni.