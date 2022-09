Proteste da Roma: "Sozza ha innervosito la Lazio, arbitraggio a senso unico!"

Grande rabbia da parte della Lazio dopo il ko subito in casa contro il Napoli per 2-1 a causa di alcune scelte arbitrali

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Grande rabbia da parte della Lazio dopo il ko subito in casa contro il Napoli per 2-1 a causa di alcune scelte arbitrali che hanno fatto infuriare in primis il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri. Il Messaggero di oggi valuta la prestazione dell'arbitro Sozza da 4 in pagella, commentando così il suo operato: "Non vede la spinta di Kim su Luis Alberto e soprattutto la gomitata di Mario Rui in area su Lazzari nella ripresa. Il Var non lo richiama e lui va avanti con la sua direzione facendo innervosire l'incontro. A senso unico".