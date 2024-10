Quando ad Empoli Spalletti rischio l'esonerò: quel 3-2 che stava per chiudere la sua era

vedi letture

Il 3-2 del 24 aprile 2022 per poco non causò la fine dell’era Spalletti

Il campionato del Napoli ripartirà da Empoli, con l'edizione odierna di Repubblica che ha ricordato la sconfitta della squadra allenata da Luciano Spalletti al Castellani per 3-2 dopo essere stato in vantaggio per 0-2, una gara che poteva costare la fine dell'era Luciano Spalletti.

"Quella di Empoli è una trasferta che in passato ha regalato tante delusioni: il 3-2 del 24 aprile 2022 per poco non causò la fine dell’era Spalletti, poi capace di conquistare lo scudetto nella stagione successiva. Nello scorso campionato il Napoli ha perso entrambe le volte contro l’Empoli. Chi si aspetta una sfida facile, dunque, conosce poco la storia di questo confronto".