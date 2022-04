Quando rientra Di Lorenzo? La previsione di Tuttosport

Nella giornata di ieri Giovanni Di Lorenzo ha svolto una visita di controllo a Villa Stuart e il recupero dall'infortunio sta proseguendo per il meglio.

Nella giornata di ieri Giovanni Di Lorenzo ha svolto una visita di controllo a Villa Stuart e il recupero dall'infortunio sta proseguendo per il meglio. Quando si rivedrà in campo il terzino azzurro? Stando a quanto riportato da Tuttosport, non prima dell'Empoli, il prossimo 24 aprile, tra una decina di giorni.