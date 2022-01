Quando rientra Osimhen? Repubblica: due le gare messe nel mirino

Contro la Fiorentina non sarà neanche in panchina, sebbene il recupero proceda bene. Ma Victor Osimhen non vede l'ora di rientrare e riassaporare il terreno di gioco. Stando a quanto riferito da La Repubblica, è possibile che il nigeriano strappi una convocazione prima per la sosta, per il Bologna lunedì prossimo o la Salernitana il 23 gennaio.