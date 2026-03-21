Quarta di fila e secondo posto: Conte vince la sua battaglia

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Gli azzurri conquistano tre punti pesantissimi e si portano a sei lunghezze dalla vetta prima dell'ultima sosta stagionale.

Napoli in vantaggio subito: la gestione dei titolari premia Conte

Antonio Conte ritrova i suoi quattro titolari nel corso della settimana e sceglie di gestirli con maggiore cautela rispetto alle uscite precedenti. La scommessa paga immediatamente: il Napoli mette la partita in discesa sin dalle prime battute, dimostrando di saper costruire un vantaggio precoce quando le geometrie funzionano. Una scelta tattica che rivela la maturità di un allenatore capace di leggere le condizioni fisiche del gruppo prima ancora di quelle avversarie.

Doppio play a centrocampo: il nodo tattico che Conte deve sciogliere

La prestazione del Napoli a Cagliari non ha entusiasmato sul piano del gioco: la squadra è compatta, non si disunisce nemmeno quando la partita si complica, ma le occasioni sprecate fanno infuriare lo stesso Conte a bordocampo. Il doppio regista in mediana appare una soluzione da rivedere quando le gambe torneranno a girare a pieno regime: il reparto centrale risulta rallentato, poco fluido nella transizione e incapace di innescare con continuità gli attaccanti. Una questione aperta che il tecnico dovrà affrontare nelle prossime settimane. Lo scrive il Mattino.

Napoli secondo in classifica: gap di sei punti dalla vetta prima della sosta

Nella ripresa Conte non snatura la sua idea di calcio e la buona sorte sorride agli azzurri: risultato finale che vale il secondo posto in classifica, con sei punti di distacco dalla prima prima dell'ultima pausa del campionato. Un bottino che, alla vigilia della sosta, sarebbe stato difficile da chiedere. Il Napoli non brilla, ma vince — e in certe fasi della stagione questo è l'unico dato che conta davvero.