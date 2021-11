Quattro azzurri in flessione: accumulo di fatica o limite caratteriale? Il Napoli riflette

Contro l'Inter il Napoli non ha sfornato una prestazione di alto livello, almeno non per tutta la partita. Ci sono quattro azzurri in flessione, come sottolinea l'edizione odierna di Tuttosport: "Va fatta, però, una riflessione sul rendimento di alcuni azzurri apparsi in flessione (Fabian Ruiz, Insigne, Lozano e pure Anguissa fino a un quarto d’ora dal termine) per capire se è stato l’accumulo di fatica a incidere sulla qualità della prestazione, oppure se davvero c’è il solito limite caratteriale".