Questi numeri di Elmas si 'scontrano' con le parole di Spalletti

Elif Elmas lavora per essere più incisivo, nelle due stagioni al Napoli ha segnato solo quattro gol e realizzato due assist. Numeri che si scontrano con le parole di Spalletti, pronto a tirar fuori il massimo dal suo uomo in più. Vivere la preparazione per intero, con il doppio ritiro, può essere utile ad Elmas per trovare a ventidue anni la strada della consacrazione. Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno.