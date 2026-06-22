Questione infortuni, il Napoli corre ai ripari: staff medico sarà potenziato

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Il Napoli è pronto a intervenire in maniera decisa sull'organizzazione dell'area medica e atletica per ridurre il numero di infortuni

Secondo quanto riportato da La Repubblica, il Napoli è pronto a intervenire in maniera decisa sull'organizzazione dell'area medica e atletica per ridurre il numero di infortuni che ha pesantemente condizionato l'ultima stagione. Il club azzurro avrebbe infatti programmato un rafforzamento dello staff sanitario con l'obiettivo di migliorare il monitoraggio delle condizioni fisiche dei giocatori e ottimizzare la prevenzione.

Infortuni Napoli, lo staff medico sarà potenziato

Il quotidiano sottolinea come possa rappresentare un vantaggio il numero limitato di calciatori impegnati nel Mondiale attualmente in corso, una situazione che consentirà ad Allegri di lavorare con un gruppo più ampio già dai ritiri estivi di Dimaro e Castel di Sangro. "Ci sono infatti i presupposti per lavorare bene nei ritiri di Dimaro e Castel di Sangro, con il potenziamento dello staff medico", scrive La Repubblica.

L'obiettivo è chiaro: evitare il ripetersi di una stagione caratterizzata da continui problemi fisici. Non a caso il quotidiano evidenzia come "la catena di infortuni va assolutamente interrotta", indicando nel miglioramento delle procedure di prevenzione e controllo uno dei punti cardine del nuovo corso azzurro.