Occhi su Vergara, per il Napoli sarebbe la plusvalenza più facile da realizzare
Antonio Vergara continua ad attirare l'attenzione di diversi club italiani. Dopo il forte interesse del Como, anche Atalanta e Roma si sarebbero mosse per raccogliere informazioni sul talento classe 2003 di proprietà del Napoli. Nei giorni scorsi era emersa la grande considerazione che Massimiliano Allegri nutre nei confronti del giovane centrocampista offensivo, ritenuto dal futuro tecnico azzurro un profilo di assoluto valore e dalle grandi potenzialità. Una valutazione condivisa anche dalla società partenopea.
Vergara, occhio alla plusvalenza
Intanto, La Repubblica torna sul futuro di Vergara e lo indica come uno dei possibili sacrifici sul mercato per generare una plusvalenza. Il quotidiano sottolinea infatti come il giovane azzurro rappresenti una delle operazioni più semplici da concretizzare per garantire un'importante entrata economica nelle casse del club. Come evidenziato dal giornale, sul futuro del giocatore ci sarebbero "occhi puntati", con Vergara considerato "la plusvalenza più facile da realizzare"
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro