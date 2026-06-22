Occhi su Vergara, per il Napoli sarebbe la plusvalenza più facile da realizzare

Occhi su Vergara, per il Napoli sarebbe la plusvalenza più facile da realizzareTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:00Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
Dopo il forte interesse del Como, anche Atalanta e Roma si sarebbero mosse per raccogliere informazioni sul talento classe 2003 di proprietà del Napoli.

Antonio Vergara continua ad attirare l'attenzione di diversi club italiani. Dopo il forte interesse del Como, anche Atalanta e Roma si sarebbero mosse per raccogliere informazioni sul talento classe 2003 di proprietà del Napoli. Nei giorni scorsi era emersa la grande considerazione che Massimiliano Allegri nutre nei confronti del giovane centrocampista offensivo, ritenuto dal futuro tecnico azzurro un profilo di assoluto valore e dalle grandi potenzialità. Una valutazione condivisa anche dalla società partenopea.

Vergara, occhio alla plusvalenza

Intanto, La Repubblica torna sul futuro di Vergara e lo indica come uno dei possibili sacrifici sul mercato per generare una plusvalenza. Il quotidiano sottolinea infatti come il giovane azzurro rappresenti una delle operazioni più semplici da concretizzare per garantire un'importante entrata economica nelle casse del club. Come evidenziato dal giornale, sul futuro del giocatore ci sarebbero "occhi puntati", con Vergara considerato "la plusvalenza più facile da realizzare"