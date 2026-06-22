Prima pagina Clamoroso Vlahovic, Tuttosport: "Non ha offerte, tornerà a trattare con la Juve"

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La prima pagina di Tuttosport è dedicata soprattutto alla Juventus e al futuro di Dusan Vlahovic

La prima pagina di Tuttosport è dedicata soprattutto alla Juventus e al futuro di Dusan Vlahovic, ma trova spazio anche per le vicende del Torino e per l'elezione del nuovo presidente della FIGC. Il titolo principale è dedicato all'attaccante serbo: "Vlahovic, ma dove vai?"

Vlahovic, futuro ancora da scrivere

Secondo il quotidiano torinese, il numero 9 bianconero non avrebbe ricevuto offerte concrete dai principali club europei e starebbe iniziando a valutare seriamente la possibilità di restare a Torino."Dusan senza offerte da top club comincia a pensare che gli convenga restare: si tornerà a trattare"