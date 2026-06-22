Prima pagina
Clamoroso Vlahovic, Tuttosport: "Non ha offerte, tornerà a trattare con la Juve"
TuttoNapoli.net
La prima pagina di Tuttosport è dedicata soprattutto alla Juventus e al futuro di Dusan Vlahovic
La prima pagina di Tuttosport è dedicata soprattutto alla Juventus e al futuro di Dusan Vlahovic, ma trova spazio anche per le vicende del Torino e per l'elezione del nuovo presidente della FIGC. Il titolo principale è dedicato all'attaccante serbo: "Vlahovic, ma dove vai?"
Vlahovic, futuro ancora da scrivere
Secondo il quotidiano torinese, il numero 9 bianconero non avrebbe ricevuto offerte concrete dai principali club europei e starebbe iniziando a valutare seriamente la possibilità di restare a Torino."Dusan senza offerte da top club comincia a pensare che gli convenga restare: si tornerà a trattare"
autore
Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
Pubblicità
Rassegna Stampa
Copertina TuttonapoliCalciomercato Napoli, il borsino live: le trattative in entrata ed uscita, la rosa ed i contratti di Antonio Gaito
Le più lette
Prossima partita
23 ago 2026 15:00
Serie A Enilive 2026-2027
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
In primo piano
ADL, messaggio ad Allegri: "Alla rosa del Napoli non manca nulla. Futuro? Ora stadio e centro sportivo"
Daniele RodiaRizzetta a Bloomberg: “Ecco il progetto per la SSCNapoli, colloqui intensi con ADL! Sullo stadio…”
Fabio TarantinoLiveConferenza ritiri, ADL: "Non posso ancora annunciare l'allenatore! Lukaku-KDB? Se dovranno andar via..."
Pierpaolo MatroneMcTominay: "A Napoli ho trovato il mio ruolo! Grazie a Conte sono cresciuto. E lo sfottò a Hojlund..."
Davide BarattoDe Bruyne esplode dal Belgio: “Contento che Conte vada via! Troppo bassi, difensivi, fuori ruolo e si fa 1 gol! Ora voglio un colloquio…”
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com