Manna gioca d'anticipo: pronti i primi due colpi per Allegri
Secondo il Corriere dello Sport, il Napoli potrebbe presto mettere a disposizione di Massimiliano Allegri i primi due rinforzi della nuova stagione. Il direttore sportivo Giovanni Manna, infatti, starebbe lavorando per chiudere le operazioni che portano a Mario Gila della Lazio e ad Anan Khalaili dell’Union Saint-Gilloise.
Come evidenzia il quotidiano, sul fronte degli accordi con i giocatori non ci sarebbero particolari ostacoli: "Mario Gila e Anan Khalaili, un difensore centrale catalano di 25 anni e un terzino destro israeliano di 21, potrebbero diventare in tempi ragionevolmente brevi i primi due acquisti del Napoli di Allegri".
Napoli, pronti i primi due acquisti per Allegri
"Gila e Khalaili hanno l’accordo con Manna, abile a muoversi in larghissimo anticipo con i due calciatori e i rispettivi entourage", scrive il Corriere dello Sport. Restano però da definire gli accordi con i rispettivi club.
L'ostacolo principale è infatti rappresentato dalle richieste economiche di Lazio e Union Saint-Gilloise. "Il problema che va ancora risolto è quello di carattere economico", sottolinea il quotidiano, spiegando che "l’Union Saint-Gilloise ha chiesto 25 milioni di euro per Khalaili, mentre la prima richiesta della Lazio per Gila è stata 30 milioni".
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