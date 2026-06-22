Allegri-Napoli, l'annuncio a breve: possibile vertice a Ischia
Massimiliano Allegri è sempre più vicino a diventare ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. A fare il punto della situazione è La Repubblica, che evidenzia come l'annuncio possa arrivare a breve. Secondo il quotidiano, il tecnico livornese sarebbe ormai pronto a legarsi formalmente al club azzurro e l'ufficializzazione potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Un segnale importante in tal senso sarebbe rappresentato dal ritorno in Italia del presidente Aurelio De Laurentiis, considerato il passo decisivo verso la definizione dell'accordo.
Allegri-Napoli, possibile vertice a Ischia
La Repubblica ipotizza inoltre un imminente incontro tra il patron azzurro e Allegri, che potrebbe svolgersi nella consueta cornice di Ischia, teatro in passato di diversi summit strategici del Napoli. Tutto lascia pensare che la fumata bianca sia ormai questione di tempo.
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