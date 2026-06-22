Lukaku-De Bruyne, per Repubblica c'è una certezza: "Da escludere che restino entrambi"

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Nei prossimi giorni Aurelio De Laurentiis e Massimiliano Allegri si confronteranno per definire le strategie della nuova stagione.

Secondo quanto riferisce l’edizione napoletana di Repubblica, nei prossimi giorni Aurelio De Laurentiis e Massimiliano Allegri si confronteranno per definire le strategie della nuova stagione. L’obiettivo sarà trovare un punto d’incontro tra le richieste tecniche dell’allenatore e la sostenibilità economica del progetto azzurro, così da pianificare nel dettaglio il mercato estivo.

De Bruyne-Lukaku, futuro in bilico al Napoli

Sul fronte della rosa, il quotidiano evidenzia come il futuro di Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku sia ancora tutto da scrivere. Secondo Repubblica, appare improbabile una permanenza contemporanea dei due campioni belgi: "Una certezza intanto c’è già: è da escludere che restino entrambi".

Per quanto riguarda le possibili destinazioni, il giornale spiega che "per il centrocampista potrebbero esserci offerte proprio dagli Stati Uniti", mentre per Lukaku gli scenari più concreti porterebbero verso campionati emergenti dal punto di vista economico: "per il bomber da Turchia e Arabia Saudita".