Khalaili-Napoli, col calciatore c'è già l'intesa: le cifre

Khalaili-Napoli, col calciatore c'è già l'intesa: le cifre
Oggi alle 10:00Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
In settimana è prevista l’offerta da 15 milioni all’Union Saint-Gilloise per il terzino, che ha già trovato un’intesa di massima col club campano

Secondo quanto riferito da Tuttosport, il Napoli avrebbe già raggiunto un'intesa di massima con Anan Khalaili, esterno destro israeliano classe 2004 attualmente in forza all’Union Saint-Gilloise. Il club azzurro sarebbe pronto a puntare con decisione sul giovane talento, individuato come uno dei rinforzi per la corsia destra.

Il quotidiano rivela che il giocatore avrebbe già dato il proprio assenso a un contratto quinquennale da circa 1,5 milioni di euro netti a stagione. "Per la fascia destra avanza l’israeliano Anan Khalaili (classe 2004)", scrive Tuttosport, aggiungendo che "in settimana è prevista l’offerta da 15 milioni all’Union Saint-Gilloise per il terzino, che ha già trovato un’intesa di massima col club campano per un quinquennale da 1,5 milioni netti all’anno".

Khalaili-Napoli, resta da trovare l'intesa tra i club

Resta ora da trovare l'accordo definitivo tra le due società. Nell'operazione va inoltre considerata la clausola che garantisce al Maccabi Haifa il 20% sull'eventuale futura rivendita del calciatore, elemento che potrebbe incidere sulla valutazione economica del trasferimento.