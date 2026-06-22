Khalaili-Napoli, col calciatore c'è già l'intesa: le cifre
Secondo quanto riferito da Tuttosport, il Napoli avrebbe già raggiunto un'intesa di massima con Anan Khalaili, esterno destro israeliano classe 2004 attualmente in forza all’Union Saint-Gilloise. Il club azzurro sarebbe pronto a puntare con decisione sul giovane talento, individuato come uno dei rinforzi per la corsia destra.
Il quotidiano rivela che il giocatore avrebbe già dato il proprio assenso a un contratto quinquennale da circa 1,5 milioni di euro netti a stagione. "Per la fascia destra avanza l’israeliano Anan Khalaili (classe 2004)", scrive Tuttosport, aggiungendo che "in settimana è prevista l’offerta da 15 milioni all’Union Saint-Gilloise per il terzino, che ha già trovato un’intesa di massima col club campano per un quinquennale da 1,5 milioni netti all’anno".
Khalaili-Napoli, resta da trovare l'intesa tra i club
Resta ora da trovare l'accordo definitivo tra le due società. Nell'operazione va inoltre considerata la clausola che garantisce al Maccabi Haifa il 20% sull'eventuale futura rivendita del calciatore, elemento che potrebbe incidere sulla valutazione economica del trasferimento.
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