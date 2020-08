"Quinquennale da 5 mln a stagioni": Milik fissa le condizioni per il passaggio alla Roma

Arek Milik apre alla Roma, ma fissando condizioni di un certo tipo. Si parla del futuro dell'attaccante polacco sull'edizione odierna del Corriere dello Sport, che svela la richiesta del classe '94 al club giallorosso per discutere il suo passaggio nella capitale.

“Milik si è promesso alla Juventus, in epoca non sospetta, poi ha capito che forse la strada per Torino è diventata piena di insidie ed ha fatto sapere alla Roma, che potrebbe ritrovarsi senza Dzeko, di essere pronto a discutere, per un quinquennale da cinque milioni. O altrimenti si guarderà intorno, ascolterà i tedeschi, gli inglesi, gli spagnoli, chiunque voglia parlarne, per non dover starsene un anno (un altro ancora, dopo i due perduti per infortunio) ai margini di un progetto che non è più il suo e neanche del Napoli”.