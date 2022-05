Quotidiani divisi su Spalletti: "Esplode il Napoli meno razionale, ma un set non può far primavera"

Il Napoli risponde sul campo alle critiche, strapazzando il Sassuolo e non fermandosi nemmeno quando l'avversario ormai è al tappeto

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli risponde sul campo alle critiche, strapazzando il Sassuolo e non fermandosi nemmeno quando l'avversario ormai è al tappeto, e per Luciano Spalletti piovono elogi dai quotidiani. "Esplode il Napoli meno razionale (ma il Sassuolo non c’è e non è dettaglio). Però la Champions sarebbe un traguardo che ne premierebbe il lavoro di nove mesi", scrive il Corriere dello Sport che lo premia con un 7,5 in pagella.

Tuttosport, voto 6,5 come il Corriere della Sera, sottolinea una mossa che ha funzionato, Mertens insieme a Osimhen: "Con le due punte il Napoli è molto più incisivo". Solo la sufficienza invece da La Gazzetta dello Sport: "Squadra ordinata e sul pezzo. Ma questo set non può fare primavera e lo sa benissimo. In copertura qualche sbavatura".