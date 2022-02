Quotidiani pazzi di Fabian: "Gol capolavoro e da genio, gesto straordinario!"

Una perla di Fabian Ruiz in pieno recupero regala al Napoli la vittoria sul campo della Lazio ed il primato in classifica

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Una perla di Fabian Ruiz in pieno recupero regala al Napoli la vittoria sul campo della Lazio ed il primato in classifica. Lo spagnolo sfodera un tiro a giro bellissimo che non lascia scampo a Strakosha e viene giustamente elogiato dai quotidiani in edicola questa mattina. Per La Gazzetta dello Sport lo spagnolo merita 7 in pagella: "Sta accusando la stanchezza e si rifugia nella tecnica. ma il gol capolavoro sulla sirena è di quelli che possono fare la storia". Stesso voto dal Corriere dello Sport: "Sembra l’ombra di se stesso, nell’una e nell’altra fase. Gli scappano una serie di scarabocchi di cui si rende conto e non riesce a giocar facile. Ma all’ultimo respiro manda il Napoli in testa alla classifica con un gol da genio ed è un gesto straordinario".

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 7