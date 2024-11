Ranieri debutterà contro Conte: i precedenti tra i due sorridono al tecnico azzurro

Un buon test per la sfida contro la Roma che ha ufficializzato ieri il suo nuovo allenatore, Claudio Ranieri. Antonio Conte si troverà di fronte quindi un suo vecchio amico, frequentato anche quando i due allenavano in Inghilterra. Nel corso degli anni, i due tecnici, si sono affrontati dieci volte tra Serie A e Premier League, con otto vittorie per l’allenatore pugliese e due per quello romano, senza mai arrivare a un pareggio. Il tecnico salentino ha grande stima di Ranieri e lo ha sempre elogiato per la sua grande carriera, soprattutto quando ha vinto la Premier con il Leicester.

Insomma, di sicuro Conte sta caricando già la squadra per la sfida contro la Roma che non sarà affatto facile perché Ranieri farà leva sicuramente sull’orgoglio romano e romanista e darà quella carica in più che serve ad una Roma davvero in grande crisi e lontanissima dalle prime. A riportarlo è il Corriere del Mezzogiorno.