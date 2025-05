Raspadori-Billing, Repubblica: "Cambio difensivo come tanti altri che hanno portato il Napoli in testa"

Raspadori per Billing: un cambio come tanti altri che avevano portato il Napoli in testa. L'edizione odierna di Repubblica difende l'operato di Antonio Conte nella sfida al Genoa: "Lo scudetto del Napoli non è appeso a un filo da adesso, lo è sempre stato. Conte lo sa e per questo aveva sostituito Raspadori con Billing: un cambio conservativo che con il Genoa non ha funzionato, ma identico ai tanti altri che avevano aiutato gli azzurri a conquistare le 13 vittorie di misura in campionato".

Il quotidiano sottolinea il fatto che da novembre Alessandro Buongiorno è stato quasi sempre ai box, ma nonostante l’assenza del suo leader difensivo, il Napoli è riuscito a costruire la miglior retroguardia d’Europa. Un’impresa che a Castel Volturno è nata dalla necessità di reinventarsi, coinvolgendo in fase difensiva anche centrocampisti e attaccanti.