Raspadori come Baggio! Gazzetta: "Sembrava quel 10 che addomestica il lancio di Pirlo..."

Giacomo Raspadori, simbolo dei giovani talenti in formazione, scrive Luigi Garlando sulla Gazzetta dello Sport nel raccontare la vittoria dell'Italia

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Giacomo Raspadori, simbolo dei giovani talenti in formazione, scrive Luigi Garlando sulla Gazzetta dello Sport nel raccontare la vittoria dell'Italia sull'Inghilterra: "Ha segnato un gol splendido. Stop di velluto su arcobaleno di Bonucci e diagonale letale. Sarà per quel 10 sulla schiena, ma abbiamo rivisto il Baggio bresciano che addomesticò un lancio di Pirlo e depositò nella porta della Juve. L’Italia che ci aspettiamo nascerà da questa sintesi: giovani dal cuore di Dimarco, senatori trascinanti alla Bonucci, talenti puri in fioritura come Raspadori".