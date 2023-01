Raspadori non convince, Gazzetta: "Martedì altra chance sprecata per incidere in Italia"

Raspadori non convince ancora, anche con la Cremonese non ha inciso, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive

Raspadori non convince ancora, anche con la Cremonese non ha inciso, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "L’ex Sassuolo è fermo a una sola rete in campionato (ma da tre punti, contro lo Spezia) e martedì contro la Cremonese ha bucato l’occasione per riconquistare la ribalta anche in Italia. Jack resta l’uomo di coppa, intesa come Champions: quattro reti in cinque presenze, leader insieme a Simeone del miglior attacco della fase a gironi del torneo. Ora, però, vuole ritrovare la gloria anche in campionato".