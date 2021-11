Reinildo pista praticabile: quotazione dimezzata a gennaio e buoni rapporti col Lille

Reinildo Mandava resta il nome più caldo per il mercato di gennaio in casa Napoli per quanto riguarda la corsia mancina della difesa. Sul difensore scrive così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Nato in Mozambico, è calcisticamente cresciuto in Portogallo. Una tappa anche nelle giovanili del Benfica. Due anni fa il passaggio dal Belenenses in Francia. Con il Lilla è diventato titolare. In questa stagione 11 presenze in Ligue 1 e 4 in Champions. Con la nazionale del Mozambico ha sommato 16 presenze con 2 gol.

La quotazione di mercato a gennaio potrebbe dimezzarsi rispetto ai 6 milioni attuali. Col Lilla il Napoli ha buoni rapporti nella scia dell’operazione Osimhen dell’estate 2020".