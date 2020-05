Repubblica - Azzurri in attesa di novità: in ballo la questione stipendi

Il Napoli continua ad allenarsi sui campi 1 e 2 di Castel Volturno, ora in gruppo, si lavora in attesa della ripresa, dell'ok definitivo da parte del governo. L'edizione odierna del quotidiano Repubblica spiega che la volontà dei calciatori è anche quella di capire cosa ne sarà degli stipendi congelati. Al momento i calciatori non hanno percepito due mensilità, quelle di marzo e aprile, e bisognerà trovare un accordo in vista dell'eventuale ripartenza della Serie A.