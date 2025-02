Repubblica: "Dopo il ko di Neres brucia ancora di più la cessione di Kvara"

"Il latte ormai è stato versato ed è dunque del tutto inutile continuare a piangersi ancora addosso", scrive il quotidiano Repubblica che, nella settimana che conduce a Lazio-Napoli, torna a parlare dell'infortunio di Neres unito all'addio di Kvaratskhelia ma anche al mancato arrivo del sostituto, al netto dell'intesa per Okafor in prestito con diritto di riscatto dal Milan.

"Piove sul bagnato, in casa della sfortunatissima capolista. Il vaso è traboccato infatti per il ko - lesione muscolare - di Neres, che s’è aggiunto ai precedenti problemi fisici che avevano già spedito in infermeria Olivera e Spinazzola. Sulla fascia sinistra del Napoli si è aperta una spaventosa voragine e con il senno di poi brucia ancora di più la cessione di Kvaratskhelia. Ma è impossibile tornare indietro e tocca dunque a Conte trovare gli antidoti giusti contro l’emergenza".